Cupertino (dpa) - Apple macht einen Schritt zur Integration seiner Geräte und Dienste im Auto. Der iPhone-Hersteller stellte am Montag die Plattform CarPlay vor.

Über sie kann man unter anderem während der Fahrt auf den sprechenden Assistenten Siri, Kartendienste und die eigene Musik zugreifen. Als erste Fahrzeuge sollen diese Woche Modelle von Mercedes, Volvo und Ferrari die Technologie bekommen. Folgen sollen unter anderem BMW, Ford, Toyota und Nissan.

Apple hatte die Pläne für eine vertiefte Einbindung seiner iPhones und Software in Autos im vergangenen Sommer auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC unter dem Namen "iOS in the Car" präsentiert. Das Unternehmen liefert sich dabei mit anderen Smartphone-Giganten wie Google einen Wettlauf um den Platz im vernetzten Auto.

Man kann schon länger in vielen Fahrzeugen seine Smartphones anschließen, um Musik zu hören oder zu telefonieren. In den neuen Projekten geht es allerdings um eine tiefere Integration, bei der Apps von den mobilen Geräten die Bildschirme der Unterhaltungsanlagen übernehmen. CarPlay lasse die Fahrer ihr iPhone im Auto mit der minimalsten Ablenkung nutzen, sagte Apple-Manager Greg Joswiak.