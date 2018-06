Rio de Janeiro (AFP) Mit den Paraden der Sambaschulen hat der Karneval in Rio de Janeiro seinen Höhepunkt erreicht. Die ersten sechs der berühmtesten Schulen zogen in der Nacht zum Montag mit prächtig geschmückten Festwagen und tanzenden Schönheiten vorüber, um sich den Sieg zu sichern. Zehntausende Zuschauer im legendären Sambódromo des Stararchitekten Oscar Niemeyer feuerten ihre Favoriten mit fast demselben Elan an, mit dem die Tänzer die Samba-Rhythmen in heiße Bewegungen umsetzten.

