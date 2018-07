München (AFP) Der Arbeitnehmerflügel in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU warnt vor zu vielen Ausnahmen beim geplanten Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro. Diese könnten verfassungsrechtlich "ein äußerst riskantes Manöver" darstellen, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" am Montag aus einem Positionspapier. Sonderregeln für Studenten oder Rentner könnten dem Gleichheitssatz in der Verfassung zuwiderlaufen und teilweise "auch als Altersdiskriminierung" ausgelegt werden. Auch für diese Gruppen könne ein Zusatzjob wichtig für den Lebensunterhalt sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.