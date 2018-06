Brüssel (AFP) Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag zu einem Sondergipfel zur Ukraine-Krise zusammen. Das teilte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy am Montag in Brüssel mit. "Die EU-Staats- und Regierungschefs werden über die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine diskutieren und wie die notwendige Deeskalation der Lage unterstützt werden kann", hieß es in der Mitteilung des Gipfel-Organisators.

