Brüssel (AFP) Die EU droht Russland mit Konsequenzen für die gegenseitigen Beziehungen, wenn die Regierung in Moskau keine Schritte zur Entspannung im Ukraine-Konflikt unternimmt. "Wenn es zu keinen schnellen und glaubwürdigen Beiträgen zur Deeskalation Russlands kommt, dann werden Entscheidungen getroffen werden müssen, die das bilaterale Verhältnis EU-Russland berühren", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach Krisenberatungen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Ein Beschluss der EU-Staaten nenne "die Verhandlungen zur Visa-Erleichterung und die Verhandlungen zum Folgeabkommen EU-Russland".

