Brüssel (AFP) Als Reaktion auf Russlands Militäraktionen auf der ukrainischen Halbinsel Krim droht die Europäische Union der Regierung in Moskau nun auch mit Sanktionen. Wenn Russland keine Schritte zur Entschärfung der Lage unternehme, "werden wir gezielte Maßnahmen erwägen", sagte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am Montag in Brüssel nach einer Krisensitzung der EU-Außenminister. Unter "gezielten Maßnahmen" werden von der EU Sanktionen verstanden.

