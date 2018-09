Brüssel (AFP) Nach der Debatte um den umstrittenen Genmais 1507 erwartet Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) eine Änderung der Zulassungsregeln in der EU. "Ich gehe davon aus, dass die Änderungen kommen", sagte Hendricks am Montag in Brüssel am Rande eines Treffens der EU-Umweltminister. "Und es wäre schon ganz vernünftig, wenn Deutschland nicht abseits stehen würde", forderte Hendricks eine Zustimmung der Bundesregierung zu den neuen Regeln, die den EU-Ländern nationale Anbauverbote erleichtern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.