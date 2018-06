Genf (AFP) Der Kompaktwagen Peugeot 308 ist zu Europas Auto des Jahres gekürt worden. Der Preis "Car of the Year 2014" wurde dem französischen Autobauer PSA Peugeot Citroën am Montag in Genf vor der Eröffnung des dortigen Automobilsalons verliehen. Eine Jury aus 58 Fachjournalisten musste in der Finalrunde zwischen sieben Autos entscheiden. Der Peugeot 308, der im vergangenen Herbst auf den Markt gekommen war, landete mit deutlichem Abstand vor den Elektroautos BMW i3 und Tesla auf dem ersten Platz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.