Berlin (AFP) Die Bundesregierung drängt in der Ukraine-Krise auf einen diplomatischen Ausweg. "Es ist noch nicht zu spät, diese Krise politisch-friedlich zu lösen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Es sei auch noch nicht zu spät für "Zeichen" Russlands, die zu einer Entspannung der Lage auf der Krim und im Osten der Ukraine beitragen würden. Deutschland und seine Partner wollte einen Weg "weg von der Logik der Truppenbewegungen und der Soldatenaufmärsche" unterstützen.

