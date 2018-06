Los Angeles (AFP) Die Hoffnung der deutschen Jungregisseure Max Lang und Jan Lachauer auf einen Oscar haben sich nicht erfüllt: Mit ihrer britischen Produktion "Room on the Broom" (deutscher Titel: "Für Hund und Katz ist auch noch Platz") gingen sie in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm" leer aus. Ausgezeichnet wurde der Zeichentrickfilm "Mr Hublot" des Franzosen Laurent Witz und des Luxemburgers Alexandre Espigares.

