Paris (AFP) Die Krise in der Ukraine lässt Investoren nach Anlagen greifen, die als besonders sicher gelten - darunter deutsche Staatsanleihen. Am Montagmorgen waren die Papiere stark nachgefragt, für bereits ausgegebene Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren sank die Rendite im Handel auf rund 1,57 Prozent nach rund 1,62 Prozent am Freitag. Auch französische Staatsanleihen waren gefragt, so dass die Rendite sank. Dagegen stieg die Rendite für russische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit am Montagmorgen auf rund 4,79 Prozent nach rund 4,6 Prozent am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.