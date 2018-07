Brüssel (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht Europa wegen der Ukraine-Konflikts "in der schärfsten Krise seit dem Mauerfall". Vor dem Krisentreffen der EU-Außenminister in Brüssel warnte Steinmeier am Montag vor einer Spaltung Europas und forderte eine diplomatische Lösung. US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warfen Moskau einen "Verstoß gegen das Völkerrecht vor". Russland verstärkte seine Truppenpräsenz auf der Krim.

