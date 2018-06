New York (SID) - Eishockey-Nationalspieler Marcel Goc hat mit seinem elften Saisontor den Florida Panthers zu einem Auswärtssieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL verholfen. Der 30-Jährige leitete beim 5:3 gegen die New York Islanders mit seinem Treffer zum 2:3 eine Aufholjagd ein, die mit dem 23. Saisonsieg belohnt wurde. Als Vorletzter der Eastern Conference bleibt Florida aber ohne Play-off-Chance.

Nur wenige Kilometer entfernt feierten die Boston Bruins in Abwesenheit des verletzten deutschen Nationalspielers Dennis Seidenberg ihren 38. Saisonsieg. Nach dem 6:3 gegen die New York Rangers bleiben die Bruins als Tabellen-Zweiter klar auf Play-off-Kurs. Erneut nicht zum Einsatz kam Torhüter Thomas Greiss beim 2:4 seiner Phoenix Coyotes gegen die St. Louis Blues.

Die Ottawa Senators gewannen derweil das letzte von sechs "Heritage Classic"-Spielen der NHL-Saison bei den Vancouver Canucks. Der 4:2-Sieg nach 0:2-Rückstand fand allerdings nicht wie geplant unter freiem Himmel statt, da das Dach des Stadions in Vancouver wegen des starken Regens geschlossen wurde.