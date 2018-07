Hollywood (dpa) - Der Schauspieler Matthew McConaughey hat für seine Leistung in "Dallas Buyers Club" den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Der 44-Jährige bekam die Trophäe in der Nacht bei der 86. Oscar-Verleihung in Hollywood.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.