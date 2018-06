Los Angeles (dpa) - Hollywood und Filmfans in aller Welt fiebern der 86. Oscar-Verleihung entgegen. Das Trophäenspektakel beginnt in der Nacht zum Montag mit dem Defilee der Stars auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood. Der Countdown und die Gala werden live von ProSieben übertragen.

Der Weltraumthriller "Gravity" und die Kriminalkomödie "American Hustle" sind mit je zehn Nominierungen im Oscar-Rennen. Das Sklavendrama "12 Years a Slave" hat neun Gewinnchancen. Die beiden deutschen Regisseure Max Lang und Jan Lachauer können in der Sparte Animierter Kurzfilm mit ihrem Zeichentrickfilm "Room on the Broom" Gold holen.

Dutzende Stars, darunter Brad Pitt, Angelina Jolie, Sidney Poitier, Robert De Niro und Harrison Ford, werden als Helfer beim Verteilen der Trophäen auf der Bühne erwartet. Die Komikerin und Talkshow-Queen Ellen DeGeneres (56) gibt als Gastgeberin den Ton an.

