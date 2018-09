Paris (AFP) Der Ausbau der Wind- und Solarenergie in Frankreich stockt zunehmend. Zwar wurden im vergangenen Jahr neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt 535 Megawatt ans Netz angeschlossen, wie das französische Umweltministerium am Montag in Paris mitteilte. Der Zuwachs lag aber um 30 Prozent niedriger als im Jahr 2012. Bei der Solarenergie lag der Zuwachs bei 613 Megawatt - das waren sogar 45 Prozent weniger als 2012.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.