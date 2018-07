Paris (AFP) Der wegen des Verdachts der Begünstigung schwer unter Druck geratene französische Oppositionschef Jean-François Copé ist am Montag zum Gegenangriff übergegangen: Copé kündigte in Paris die bedingungslose Offenlegung aller Parteikonten seiner konservativen UMP an, wenn ein Gesetz verabschiedet werde, das auch von anderen Parteien dasselbe Vorgehen verlange. Bis zur Verabschiedung eines solchen Gesetzes würden alle Finanzunterlagen der UMP in einem versiegelten Raum aufbewahrt. Zudem verlangte er auch von den Chefs großer Medienhäuser die Offenlegung ihres Vermögens und ihrer Einkünfte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.