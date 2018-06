Frankfurt/Main (SID) - Trainer Armin Veh wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt offenbar nicht verlängern. Nach Angaben der FAZ (Montagausgabe) habe der 53-Jährige die Entscheidung seiner Mannschaft am Sonntag vor der wichtigen Partie gegen den Konkurrenten VfB Stuttgart (2:1) mitgeteilt.

Ex-Profi Veh hatte die Eintracht am 1. Juli 2011 übernommen. Nach der Rückkehr in die Bundesliga hatte der gebürtige Augsburger die Hessen überraschend auch in die Europa League geführt.

Erstmals seit 19 Jahren überwinterte der Klub in der laufenden Saison im Europacup. Am vergangenen Donnerstag scheiterte Frankfurt dann in der Zwischenrunde knapp am einstigen Weltpokalsieger FC Porto (3:3/2:2).

Die Eintracht-Verantwortlichen hatten eine weitere Zusammenarbeit mit Veh angestrebt. "Armin weiß, dass in Frankfurt alle gerne möchten, dass er seinen Vertrag verlängert", hatte Vorstandsboss Heribert Bruchhagen jüngst erklärt. Veh, Stuttgarter Meister-Trainer von 2007, hatte in der Vergangenheit meist nur Ein-Jahres-Kontrakte abgeschlossen.