Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Verteidiger Julian Korb (21) vorzeitig bis 2018 verlängert. Der bisherige Kontrakt wäre im Sommer 2015 ausgelaufen. Korb, der für das Länderspiel am Dienstag gegen Spanien erstmals im Kader der U21-Nationalmannschaft steht, hatte sich im Laufe der Saison in die Stammformation des fünfmaligen deutschen Meisters gespielt.

"Wir freuen uns, dass wir in ihm einen weiteren Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs in die Profimannschaft gebracht haben und ihn langfristig an uns binden konnten", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Ende Februar hatte die Borussia bereits den Vertrag mit Tony Jantschke, den Korb auf der Rechtsverteidiger-Position beerbt hatte, bis 2018 verlängert. Jantschke war in der Innenverteidigung gerückt.