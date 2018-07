Stuttgart (dpa) - Die Zukunft von Thomas Schneider als Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist offen.

Auf die Frage, ob der 41-Jährige am Samstag auch im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig auf der Bank sitzen werde, sagte ein Sprecher des Vereins, dass er das weder dementieren noch bestätigen könne. Die Clubführung des Tabellen-15. werde am Montag noch Gespräche führen. Schneider leitete indes wie gewohnt das Training. Der VfB schwebt nach acht Niederlagen in Serie in Abstiegsgefahr.

Der "Bild"-Zeitung zufolge soll Schneider auch am Samstag auf der Bank des VfB sitzen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ist allerdings eine Trennung noch in dieser Länderspielwoche nicht ausgeschlossen. Der "Stuttgarter Zeitung" zufolge soll eine Entscheidung bis Dienstag fallen. An diesem Tag kommen Vorstand und Aufsichtsrat zusammen.

"Wir haben ihn nicht zum Trainer gemacht, um ihn nach so kurzer Zeit wieder zu entlassen. Wir wollen mit ihm langfristig etwas aufbauen", hatte Vereinspräsident Bernd Wahler nach dem 1:2 am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt gesagt. "Wir werden eine Entscheidung treffen, die zu 100 Prozent im Sinne des VfB ist."