Rom (AFP) Wenige Tage nach dem Amtsantritt der neuen italienischen Regierung hat ein Staatssekretär am Montag seinen Rücktritt eingereicht. Der Staatssekretär für Infrastruktur, Antonio Gentile, soll Medienberichten zufolge versucht haben, einen Zeitungsbericht über Ermittlungen der Justiz gegen seinen Sohn zu blockieren. In einem Schreiben beteuerte der konservative Senator am Montag seine Unschuld und äußerte seine "Bitterkeit" über die "Schlammlawine", die über ihm in seiner Heimatregion Kalabrien niedergehe.

