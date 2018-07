New York (dpa) - Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine um die Halbinsel Krim will sich der UN-Sicherheitsrat noch heute erneut mit dem Thema befassen. Das Treffen solle um 21.30 Uhr deutscher Zeit stattfinden, teilten die Vereinten Nationen mit. Bereits am Freitag und dann erneut am Samstag hatten sich die 15 Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums zu kurzfristig einberufenen Sondersitzungen getroffen und über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gesprochen.

