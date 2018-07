Pretoria (dpa) - Gleich die erste Zeugin der Anklage im Mordprozess gegen Oscar Pistorius hat den südafrikanischen Sportstar schwer belastet. Sie habe als Pistorius' Nachbarin in der Tatnacht laute Schreie einer Frau gehört und danach Schüsse, sagte Michelle Burger am ersten Prozesstag in Pretoria.

"Sie schrie furchtbar und rief um Hilfe", sagte die Zeugin am Montag aus. Zwischen den Schüssen später habe es eine größere Pause gegeben.

Das Haus der Zeugin liegt ungefähr 150 Meter vom Domizil des Angeklagten entfernt. Pistorius hat stets behauptet, er habe keinen Streit mit seiner Freundin Reeva Steenkamp gehabt. Auch will er die tödlichen Schüsse auf Steenkamp kurz hintereinander abgegeben haben.

Der beinamputierte Paralympics-Star hatte sich zum Prozessauftakt als "nicht schuldig" im Sinne der Mordanklage bezeichnet. Zuvor hatte ihn der Staatsanwalt des vorsätzlichen Mordes an Steenberg beschuldigt. Der behinderte Profisportler habe seine Freundin am 14. Februar 2013 mit Absicht und gezielt erschossen. Der 27-Jährige sagt, er habe nachts einen Einbrecher hinter der verschlossenen Badezimmertür vermutet, durch die er schoss.