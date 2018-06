Der erste Tag im Mordprozess gegen Oscar Pistorius ist zu Ende, der Prozess auf Dienstag vertagt. Zu Beginn der Anklage hat die erste Zeugin den ehemaligen südafrikanischen Paralympics-Sportler mit ihrer Aussage schwer belastet. Die Zeugin wohnte damals in Pistorius' Nachbarschaft und hörte nach eigener Aussage in der Mordnacht laute Schreie eines Mannes und einer Frau und darauffolgend nach einer Pause vier Schüsse.

"Sie schrie furchtbar und rief um Hilfe", sagte die Zeugin am Montag im Gericht in Pretoria. Pistorius hatte bislang immer behauptet, es habe keinen Streit zwischen ihm und seiner Freundin Reeva Steenkamp gegeben. Auch gab er an, die vier Schüsse direkt in Folge abgefeuert zu haben. Pistorius plädierte in allen Punkten auf nicht schuldig im Sinne der Mordanklage. Die Staatsanwaltschaft erklärte seine Version in einer ersten Stellungnahme für nicht plausibel.



Pistorius ist angeklagt, seine Freundin am 14. Februar letzten Jahres gezielt erschossen zu haben. Er wiederum gibt an, einen Einbrecher hinter der verschlossenen Badezimmertür vermutet zu haben, durch die er in Panik schoss. Pistorius kann im Fall eines Schuldspruchs bis zu 25 Jahren ins Gefängnis kommen. Der Mordprozess wurde zunächst für drei Wochen angesetzt, könnte aber auch länger dauern, weil insgesamt 107 Zeugen auf den Listen von Anklage und Verteidigung stehen.

Der Profisportler war bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London zu internationaler Bekanntheit gelangt, als er mit seinen Unterschenkelprothesen beim Sprint der unversehrten Athleten antrat.