London (dpa) - Prinz William (31) und seine Frau Kate (32) nehmen zu ihrer ersten großen Auslandstour als Familie nach Australien und Neuseeland im April auch ihren kleinen Prinzen mit.

Dem dann acht Monate alten George werde während des dreiwöchigen Programmes ein Kindermädchen zur Seite gestellt, teilte der Kensington-Palast am Sonntag in London mit. Zu sehen sein wird er vermutlich nur, wenn die Familie an ihren verschiedenen Stationen aus dem Flugzeug steigt.

Doch selbst das ist schon etwas sehr besonderes. William und Kate haben ihr erstes Kind bislang beinahe vollkommen aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Für Fotografen und Royal-Fans war er lediglich beim Verlassen des Krankenhauses nach der Geburt kurz zu sehen. Dann gab es ein Familienfoto, und im Oktober folgten Bilder von der Taufe. Viermal soll George Medienberichten zufolge während der Reise einen Auftritt beim Flugzeug-Verlassen bekommen.

Vermutlich werden die jungen Eltern ihren Sprössling während des Neuseeland-Aufenthaltes auch einmal über Nacht alleine lassen. Es sei eine Zwei-Tages-Tour ohne ihn geplant, hieß es aus dem Palast.

William selbst war 1983 mit seinen Eltern Charles und Diana im Alter von neun Monaten auf eine Tour nach Down Under gegangen. Für Kate und William ist es die dritte offizielle gemeinsame Auslandsreise. Kurz nach ihrer Hochzeit waren sie 2011 in Kanada gewesen, 2012 folgte eine Tour nach Südostasien. Kate war noch nie offiziell in Australien und Neuseeland. William hingegen hat seine Großmutter Queen Elizabeth II. zuletzt mehrfach bei Anlässen dort vertreten.

Bei dem Kindermädchen könnte es sich nach Berichten um Jessie Webb handeln, die sich schon um William im Kindesalter gekümmert und William und Kate auch mit George schon ein paar Mal geholfen hat. Mitreisen soll zudem ein Friseur.

Die Reise soll am 7. April beginnen. Auf dem Programm stehen unter anderem eine traditionelle Maori-Zeremonie im neuseeländischen Wellington, ein Bootsrennen und ein Weinberg-Besuch. In Australien gehören Sydney, Adelaide und Canberra zu den Stationen.