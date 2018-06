Miami (dpa) - Popstar und Teenie-Schwarm Justin Bieber kommt heute wegen Raserei in Miami im US-Bundesstaat Florida vor Gericht. Die Polizei hatte ihn am 23. Januar gestoppt, als Bieber mit einem Sportwagen doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen sein soll. Außerdem soll er Polizisten beschimpft haben und ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.