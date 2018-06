Veh verlässt Frankfurt wegen fehlender sportlicher Perspektiven

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Armin Veh wird Eintracht Frankfurt am Saisonende aufgrund der seiner Meinung nach fehlenden sportlichen Perspektiven verlassen. "Sie versuchen hier alles und machen auch alles, um die Eintracht in der Liga zu etablieren. Aber es sind einfach auch Grenzen da. Und das sind nicht unbedingt meine Ziele", sagte der 53-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz, nachdem bekanntgeworden war, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten im Sommer nicht verlängern wird. "Ich weiß noch nicht, was ich mache", betonte Veh. "Ich habe noch keinen Verein in der Hinterhand und weiß auch nicht, ob ich ein Jahr Pause mache."

Zukunft von Trainer Schneider beim VfB Stuttgart offen

Stuttgart (dpa) - Die Zukunft von Thomas Schneider als Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist offen. Auf die Frage, ob der 41-Jährige am Samstag auch im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig auf der Bank sitzen werde, sagte ein Sprecher des Vereins, dass er das weder dementieren noch bestätigen könne. Die Clubführung des Tabellen-15. werde am Montag noch Gespräche führen. Schneider leitete indes wie gewohnt das Training. Der VfB schwebt nach acht Niederlagen in Serie in Abstiegsgefahr.

Ohne Bender gegen Chile - Lahm im Mittelfeld, Großkreutz rechts

Stuttgart (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss ohne Lars Bender in das WM-Jahr starten. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen fällt wegen einer Muskelverhärtung für das Testspiel am Mittwoch in Stuttgart gegen den WM-Teilnehmer Chile aus. Hoffnung hat Bundestrainer Joachim Löw dagegen noch, dass der angeschlagene Torjäger Miroslav Klose nach einer intensiven Behandlung durch die DFB-Ärzte fit wird. Löw kündigte an, dass Kapitän Philipp Lahm im Mittelfeld zum Einsatz kommen wird. Zudem plant er, dass der Dortmunder Kevin Großkreutz nach dem Ausfall von Lars Bender auf der rechten Abwehrseite beginnt.

Hörmann vor Paralympics: "Fahren mit einem mulmigen Gefühl dahin"

Berlin (dpa) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat sich wenige Tage vor dem Beginn der Paralympics in Sotschi besorgt wegen der Lage in der Schwarzmeerregion gezeigt. "Dass einen so etwas nicht kalt lässt, ist vollkommen klar. Das ist eine ungute Situation. Wir fahren alle mit einem mulmigen Gefühl dahin", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes am Montag der dpa. Die Sicherheit der Athleten stehe an oberster Stelle. "Man muss die Situation aufmerksam beobachten." Hörmann selbst will voraussichtlich am Donnerstag nach Sotschi reisen. Das deutsche Team will am Dienstagmorgen zu den Weltspielen der Behindertensportler aufbrechen.

Deutsches Fed-Cup-Team muss Halbfinale in Australien bestreiten

Berlin (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen müssen zum Fed-Cup-Halbfinale nun doch nach Australien fliegen. Der angestrebte Tausch des Heimrechts für die Partie am 19. und 20. April sei nicht zustande gekommen, teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag mit. Der genaue Austragungsort steht noch nicht fest. Die deutsche Auswahl wollte gern daheim spielen, weil direkt im Anschluss an das Halbfinale das WTA-Turnier in Stuttgart stattfindet. Allerdings hat Australien Heimrecht, da der bislang letzte Vergleich 2012 in Stuttgart ausgetragen wurde. Damals gab es in der Relegation eine 2:3-Niederlage für das Team von Bundestrainerin Barbara Rittner.

Wettkampfsperre und Geldstrafe für Bobpilot Machata nach Kufen-Handel

Berchtesgaden (dpa) - Ex-Weltmeister Manuel Machata ist vom Bob- und Schlitten-Verband für Deutschland (BSD) für seinen Kufen-Handel mit einer einjährigen Wettkampfsperre und einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt worden. "Wir werden die Olympischen Winterspiele von Sotschi zum Anlass nehmen, um klare Regelungen für deutsche Athletinnen und Athleten in unseren Regularien festzulegen. Diese relativ harte Strafe gegen Manuel Machata soll ein erster Schritt sein, um nationale Interessen zu wahren", meinte BSD-Präsident Andreas Trautvetter am Montag in einer Verbandsmitteilung. Machata hatte Olympiasieger Alexander Subkow seine Kufen geliehen.

Dallas Mavericks verlieren in San Antonio - Nowitzki mit 22 Punkten

San Antonio (dpa) - 22 Punkte von Basketball-Star Dirk Nowitzki reichten den Dallas Mavericks nicht zum Sieg bei den San Antonio Spurs in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Die Mavs unterlagen am Sonntag (Ortszeit) mit 106:112 und kassierten damit die zweite Niederlage in Serie. Bei den Spurs überragte der französische Star Tony Parker mit 22 Punkten und sieben Assists, nachdem er zuletzt sechs Spiele pausiert hatte. Dallas belegt in der Western Conference den achten Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde.

Golfprofi Kaymer nicht mehr unter den Top 50 der Welt

Berlin (dpa) - Martin Kaymer ist aus den Top 50 der Golf-Weltrangliste gefallen. Der 29-Jährige aus Mettmann rutschte in dem an diesem Montag veröffentlichten Ranking auf den 52. Platz ab. Dabei ist es erst drei Jahre her, dass er als zweiter Deutscher nach Bernhard Langer an der Spitze der Rangliste stand. Kaymer war danach für acht Wochen die Nummer eins der Welt.