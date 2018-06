Kano (AFP) Mutmaßliche islamistische Rebellen haben in Nigerias nordöstlichem Bundesstaat Borno nach Angaben eines Senators 29 Menschen getötet. Wie der Senator für Borno, Ahmed Zanna, am Montag mitteilte, wurde der Angriff am Sonntag in der Stadt Mafa verübt. Die Rebellen warnten demnach in den Tagen zuvor mit Flugblättern vor dem Angriff.

