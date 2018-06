Wien (AFP) Eine erste Gruppe von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) soll noch am Montagabend in die Ukraine reisen. "Sie werden neutrale Fakten zusammenstellen und eine konkrete Bewertung der Situation vor Ort vornehmen", sagte die US-Europabeauftragte Victoria Nuland am Montag nach einem Treffen der OSZE in Wien. Sie hoffe, die Beobachter würden auch auf die Halbinsel Krim und andere Städte im russischsprachigen Osten der Ukraine reisen können.

