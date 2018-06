Washington (SID) - US-Präsident Barack Obama wird angesichts der Krise in der Ukraine und des russischen Vorgehens auf der Krim keine Polit-Delegation zu den Paralympics (7. bis 16. März) in Sotschi schicken. Diese Entscheidung teilte das Weiße Haus am Montag mit, vier Tage vor der Eröffnungsfeier in der russischen Schwarzmeerstadt.

"Neben weiteren Maßnahmen", sei dieser Entschluss "als Reaktion auf die Situation in der Ukraine" gefällt worden, sagte Sprecherin Caitlin Hayden: "Präsident Obama unterstützt dennoch alle teilnehmenden Athleten und wünscht ihnen viel Erfolg."

Am Sonntag hatte bereits die britische Regierung erklärt, aus Protest gegen Russlands Verhalten die Paralympics zu boykottieren. Russland hatte in den vergangenen Tagen trotz internationalen Gegenwinds seine Truppen auf der ukrainischen Halbinsel Krim aufgestockt und damit die internationalen Spannungen verstärkt.