Pretoria (SID) - Im schwarzen Anzug ist der des Mordes angeklagte Oscar Pistorius am Montagmorgen zum Prozessauftakt im Gerichtsgebäude von Pretoria eingetroffen. Die Anklage wirft Pistorius vor, seine Freundin Reeva Steenkamp am 14. Februar 2013 in seiner Villa durch die geschlossene Badezimmertür erschossen und dabei mit voller Absicht gehandelt zu haben. Pistorius behauptet dagegen, er habe hinter der Tür einen Einbrecher vermutet.

Im Gerichtssaal traf der sichtlich angespannt und nervös wirkende Angeklagte erstmals seit der Tragödie auf die Mutter des getöteten Models. June Steenkamp ließ den "Blade Runner" bei dessen Ankunft keine Sekunde aus den Augen und suchte Blickkontakt, den Pistorius zunächst vermied.