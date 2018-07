Pretoria (AFP) Zum Auftakt des Mordprozesses gegen den südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius hat der Angeklagte auf nicht schuldig plädiert. Pistorius muss sich seit Montag vor Gericht in Pretoria wegen der Tötung seiner Freundin Reeva Steenkamp vor rund einem Jahr verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, Steenkamp in der Nacht zum Valentinstag vergangenen Jahres nach einem Streit in seinem Haus in Pretoria vorsätzlich erschossen zu haben. Pistorius droht im Fall eines Schuldspruchs eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren.

