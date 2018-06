Seoul (AFP) Zum zweiten Mal binnen weniger Tage hat Nordkorea nach südkoreanischen Angaben Kurzstreckenraketen abgefeuert. Zwei Raketen seien am Montag von der nordkoreanischen Ostküste aus ins offene Meer geschossen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Bereits am Donnerstag hatte Nordkorea laut der Regierung in Seoul vier Kurzstreckenraketen abgefeuert.

