Wellington (dpa) - Ein mit Klebe notdürftig repariertes Papageien-Ei hat in Neuseeland ein Exemplar des höchst seltenen und akut vom Aussterben bedrohten Kakapo hervorgebracht.

Das Küken schlüpfte, obwohl das Ei im Nest zerbrochen war, wie die Umweltbehörde am Montag mitteilte. Mit dem neuen Küken namens "Lisa One" gibt nur 125 Exemplare des flugunfähigen nachaktiven Vogels. Er kommt nur in Neuseeland vor.

Ranger Jo Ledington fand das kaputte Ei nach diesen Angaben vergangene Woche auf der Codfish-Insel rund 60 Kilometer vor Invercargill an der Südküste. Er habe die eingedrückte Schale vorsichtig zugeklebt. Das Küken sei am vergangenen Freitag geschlüpft und stehe jetzt in einem Brutkasten unter Beobachtung. Es werde von Hand gefüttert. Es dauere einige Wochen, bis die Experten das Geschlecht erkennen könnten.

