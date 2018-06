Washington (AFP) Angesichts der finanziellen Krise in der Ukraine wird am Dienstag eine Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Kiew erwartet, um mit der neuen Regierung über Finanzhilfen zu sprechen. Das Team werde bis zum 14. März im Land bleiben, um die "aktuelle wirtschaftliche Lage zu prüfen" und "über Reformen zu diskutieren, die als Grundlage für ein Hilfsprogramm dienen können", erklärte der IWF am Montag in Washington. Die Übergangsregierung in Kiew hatte nach ihrer Amtsübernahme am Donnerstag offiziell beim IWF um Unterstützung gebeten.

