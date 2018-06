Moskau (AFP) Die Sorge um die sich verschärfende Krise in der Ukraine hat am Montag zu massiven Verkäufen an den Börsen weltweit geführt. Die Indizes rutschten ins Minus, der Rubel fiel auf ein Rekordtief. Auf der Suche nach sicheren Investments griffen die Anleger verstärkt zu Gold und auch zu deutschen Staatsanleihen. Analysten befürchten eine längere turbulente Phase an den Finanzmärkten.

