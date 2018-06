Genf (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich für eine dritte Gesprächsrunde zwischen den syrischen Konfliktparteien ausgesprochen. "Die einzige Lösung zur Beendigung des Konflikts ist durch Verhandlungen", sagte Ban am Montag in Genf. Die UNO sei entschlossen, die syrische Regierung und die Opposition "baldmöglichst" wieder an den Verhandlungstisch in Genf zu bringen. Die zweite Gesprächsrunde war am 15. Februar - ebenso wie die vorherige Runde Ende Januar - ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen.

