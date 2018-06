New York (AFP) Angesichts des sich zuspitzenden Konflikts um die Halbinsel Krim schickt UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon seinen Stellvertreter Jan Eliasson in die Ukraine. Eliasson werde noch am Sonntag (Ortszeit) aufbrechen, teilte ein UN-Sprecher mit. Er werde sich persönlich ein Bild von der Lage machen und dem UN-Generalsekretär Vorschläge unterbreiten, mit welchen Maßnahmen die Vereinten Nationen zu einer Entspannung der Situation beitragen könnten. US-Außenminister John Kerry wird am Dienstag in Kiew erwartet.

