Washington (AFP) Aus Protest gegen das aggressive Vorgehen Russlands in der Ukraine verzichten die USA auf eine Regierungsdelegation bei den Paralympischen Spielen in Sotschi. US-Athlethen würden an den Winter-Paralympics in der südrussischen Stadt aber weiter teilnehmen, erklärte das Weiße Haus am Montag. Die Wettkämpfe der Sportler mit Behinderungen beginnen am Freitag, vergangenen Monat hatten in Sotschi die Olympischen Winterspiele stattgefunden. Auch Großbritannien hatte erklärt, die Paralympics auf Regierungsebene zu boykottieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.