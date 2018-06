Caracas (AFP) Vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf hat der venezolanische Außenminister Elias Jaua am Montag die von ihm als Meinungsmache bezeichnete Kritik an seiner Regierung angeprangert. Der Minister sprach von einer "psychologischen Kriegsführung" und "internationalen Lügenkampagne" gegen sein Land. Venezuela werde als Staat dargestellt, der die Menschenrechte verletzte. "Ziel dieses Angriffs auf die Demokratie ist die Destabilisierung einer legal amtierenden Regierung", sagte Jaua.

