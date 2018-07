New York (AFP) Mit der Auswahl der Geschworenen hat in New York der US-Terrorprozess gegen den Schwiegersohn des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden begonnen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde Sulaiman Abu Ghaith am Montag in den Gerichtssaal geführt. Abu Ghaith soll ein hochrangiges Mitglied von Al-Kaida und zeitweise Sprecher des Terrornetzwerks gewesen sein. Ihm wird Verschwörung zur Ermordung von US-Bürgern und die Unterstützung von Terroristen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vorgeworfen.

