Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Matthew McConaughey hat am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles den Oscar für die beste männliche Hauptrolle gewonnen. McConaughey wurde in dem auf einer wahren Begebenheit basierenden Film "Dallas Buyers Club" für seine Darstellung eines schwulenfeindlichen Draufgängers geehrt, der nach einer HIV-Diagnose für die Rechte von Aidskranken eintritt. Der 44-Jährige setzte sich gegen Christian Bale ("American Hustle"), Bruce Dern ("Nebraska"), Leonardo DiCaprio ("The Wolf of Wall Street") und Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") durch.

