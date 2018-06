Los Angeles (AFP) Die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o ist für ihre Rolle in dem Sklavendrama "12 Years a Slave" mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Trophäe bei der Filmgala am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles aus den Händen des deutsch-österreichischen Schauspielers Christoph Waltz. "Danke an die Academy für diese unglaubliche Anerkennung", sagte sie. "12 Years a Slave" hat auch Chancen in der Königskategorie des besten Films des Jahres.

