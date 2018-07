New York (AFP) Immer mehr Männer und Frauen auf dieser Welt haben ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Dollar - und Microsoft Gründer Bill Gates ist zurück auf Platz eins. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" veröffentlichte am Montag seine alljährliche Milliardärsliste, auf der in diesem Jahr 1645 Menschen stehen. Das sind so viele wie niemals zuvor und rund 15 Prozent mehr als vor einem Jahr.

