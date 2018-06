Los Angeles (AFP) In Los Angeles hat die 86. Verleihung der Oscars begonnen. US-Talkmasterin Ellen DeGeneres begrüßte am Sonntagabend die versammelte Hollywood-Elite im Dolby Theatre und die vielen Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. "Ich bin stolz, so schnell wieder zurück zu sein", sagte DeGeneres, die bereits 2007 durch die Filmpreisgala geführt hatte. Die Moderatorin gilt als massentauglicher als der US-Komiker Seth MacFarlane, dessen sarkastischer Humor im vergangenen Jahr nur begrenzt auf Begeisterung stieß.

