Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry reist am Dienstag zur Unterstützung der neuen Regierung der Ukraine nach Kiew. Dort werde Kerry Vertreter der neuen Regierung, führende Parlamentarier sowie Mitglieder gesellschaftlicher Gruppen treffen, teilte seine Sprecherin Jennifer Psaki am Sonntag in Washington mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.