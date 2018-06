Washington (AFP) Erneut hat ein heftiger Wintereinbruch das öffentliche Leben in der US-Hauptstadt Washington lahmgelegt. Behörden und Ministerien blieben am Montag geschlossen, die Sitzungen im Kongress wurden vertagt. Busse blieben angesichts von Eisregen und bis zu 20 Zentimetern Neuschnee in den Depots, Schüler konnten sich über einen freien Tag freuen. Am Washingtoner Inlandsflughafen Reagan Airport fielen drei Viertel aller Flüge aus, landesweit wurden nach Angaben der Webseite flightaware.com mehr als 2400 Verbindungen gestrichen.

