Caracas (AFP) Tausende Menschen haben am Sonntag erneut in Venezuela gegen Präsident Nicolás Maduro und seine Regierung demonstriert. In der Hauptstadt Caracas folgten knapp 20.000 Menschen einem Aufruf der Studenten und der Opposition und zogen in vier Protestmärschen zur zentralen Kundgebung im Stadtteil Chacaito, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Protestzüge sollten die Hauptvorwürfe der Demonstranten symbolisieren: Sie richteten sich demnach gegen die grassierende Kriminalität, die Untätigkeit der Polizei, die Wirtschaftskrise sowie die Zensur der Medien.

