Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Dienstag nach kräftigen Vortagesverlusten wieder erholt. Äußerungen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin sorgten an den internationalen Börsen für ein deutliches Aufatmen.

Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 2,09 Prozent auf 9554 Punkte und baute sein Plus vom Morgen damit aus. Zum Wochenauftakt hatte die Krim-Krise einen Kursrutsch ausgelöst und den Leitindex um fast dreieinhalb Prozent ins Minus gedrückt.

Der MDax legte am Dienstag um 1,98 Prozent auf 16 775 Punkte zu und der TecDax stieg um 2,20 Prozent auf 1268 Punkte. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, rückte um 2,26 Prozent auf 3123 Punkte vor.

"Politische Börsen haben kurze Beine - aber selten waren sie so kurz wie dieses Mal", resümierte Händlerin Sarah Brylewski von Gekko Markets. Investoren nutzten weiterhin jeden Rückschlag, um sofort wieder an den Markt zurückzukehren. Die Krim-Krise bleibt laut Börsianern dennoch weiter ein gewichtiger Unsicherheitsfaktor, auch wenn Putin mit seinen Aussagen am Mittag Kriegsängste gedämpft und damit eine Erleichterungswelle ausgelöst habe. Der russische Präsident hatte gesagt, es gebe aktuell keinen Grund für einen Militäreinsatz in der Ukraine.

Die am Morgen noch wegen der Krim-Krise und den dadurch kräftig gestiegenen Ölpreisen belasteten Aktien der Lufthansa drehten ins Plus. Ungeachtet einer zusätzlich negativen Studie legten die Papiere zuletzt um 1,13 Prozent zu. Die Ölpreise hatten ebenfalls reagiert und waren nach den Aussagen Putins wieder um mehr als ein Prozent gesunken.

RWE und Beiersdorf standen mit ihren Bilanzen im Fokus. Die Aktien von RWE gewannen 1,38 Prozent, nachdem sie zeitweise wegen Sorgen um den Kapitalbedarf des Versorgers nachgegeben hatte. Die Essener hatten am Morgen den ersten Milliardenverlust seit der Nachkriegszeit gemeldet, zugleich aber auch die Jahresziele bekräftigt. Die Anteilsscheine des Nivea-Herstellers legten um 1,82 Prozent. Das Unternehmen hatte seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr deutlich gesteigert.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,28 Prozent am Vortag auf 1,29 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 134,76 Punkte. Der Bund Future sank um 0,30 Prozent auf 144,82 Punkte. Der Kurs des Euro schwankte zwar kurzzeitig deutlich, zeigte sich zuletzt bei 1,3764 Dollar fast unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3768 (Montag: 1,3768) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7263 (0,7263) Euro.