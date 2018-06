Las Vegas (dpa) - Microsoft erweitert sein Büropaket Office 365 mit neuen Funktionen und will die Software damit besser an das gemeinsame Arbeiten anpassen.

So sollen künftig Funktionen aus Microsofts Chat-Programm Yammer auch aus Office-Dokumenten und PowerPoint-Folien heraus nutzbar sein, teilte das Unternehmen auf einer Konferenz in Las Vegas mit.

Die selbstlernende Funktion Office Graph analysiert zudem das Verhalten der Nutzer und stellt ihnen daraufhin die für sie wichtigsten Informationen aus den verschiedenen Anwendungen zusammen. So solle für ein Team zum Beispiel auf einen Blick ersichtlich werden, wer jeweils an einem bestimmten Dokument arbeitet und welche Produkte ein Nutzer selbst erstellt oder kommentiert. Weitere Anwendungen können Programmierer mit Hilfe eines Entwickler-Pakets für die Systeme Windows 8 und Googles Android entwickeln, das Microsoft zur Verfügung stellen will.

Microsoft Pressemitteilung